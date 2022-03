Un grave incidente si è verificato poco dopo le 16 in via del Pilastro, a Viterbo. Un giovane sarebbe stato investito da un mezzo in transito: inutili i soccorsi, il ragazzo sarebbe morto sul colpo. Ci sarebbero anche dei feriti.

La strada, dall'incrocio con viale Bruno Buozzi - al semaforo - e fino a piazzale Gramsci, è chiusa al traffico in entrambi i sensi per i soccorsi. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono arrivate pattuglie della polizia e dei vigili urbani.