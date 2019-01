Incidente tra due auto sulla provinciale Cimina: una persona deceduta, traffico bloccato

Una persona è deceduta in un incidente stradale sulla provinciale Cimina, alle porte di Viterbo. La strada è interrotta al traffico, con lunghe code nei due sensi di marcia. Sul posto sono ancora attivi i soccorsi del 118, dei vigili del fuoco, con l'ausilio di polizia stradale e carabinieri.



Nell scontro, verificatosi al km 5,8 della provinciale, una Fiesta, con a bordo due giovani, all'uscita di una curva avrebbe invaso la corsia opposta. Corsia sulla quale proveniva una utilitaria. A bordo di quest'ultima anche un uomo di circa 60 anni che è morto per l'impatto. Tra gli altri occupanti delle due vetture sono stati soccorsi due feriti, risultati in condizioni molto serie. Ultimo aggiornamento: 19:06