Incidente sulla Verentana, con l'auto travolto da due autotreni: trentenne gravissimo

Schianto frontale con un tir: gravissimo un trentenne. L’incidente si è verificato ieri intorno alle 13<WC>,<WC1>30 a Valentano lungo la strada Verentana. Una Ford Fiesta, guidata da un trentenne di Tarquinia e residente a Canino, per cause in corso di accertamento, si è schiantato frontalmente con un autotreno Fiat Iveco condotto da un uomo sempre residente a Canino.



L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. L’autovettura dopo il primo scontro è stata successivamente investita da un altro camion che transitava in quello stesso momento, guidato da un pugliese. Il mezzo pesante arrivava proprio in quel momento e non è riuscito a schivare la macchina. Gravissime le condizioni del conducente della Fiesta,che è andata completamente distrutta. Sul posto subito sono accorsi i sanitari del 118, che dopo aver riscontrato la gravità dei traumi hanno predisposto il trasferimento del ferito in eliambulanza al Gemelli di Roma in codice rosso e attualmente in prognosi riservata.



Mobilitati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli per la rimozione dei due autotreni con la strada bloccata al traffico per diverse ore; tutti i mezzi sono sotto sequestro. Indagini dei carabinieri della stazione di Valentano, coordinati dal maresciallo Graziano Sampalmieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’incidente.

Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA