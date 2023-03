Incidente sulla superstrada, scontro tra quattro mezzi: feriti e strada chiusa

Quattro mezzi coinvolti, diversi feriti e traffico impazzito. E' il bilancio dell'incidente di questo pomeriggio sulla superstrada in direzione di Vitorchiano.

Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati mezzi pesanti e furgoni. I feriti fortunatamente non sarebbero gravi, ma la circolazione è andata subito in tilt. Per gestirla, sul posto sono arrivate la polizia stradale e quella locale, oltre al 118

Dopo l'incidente è stato chiuso l'ingresso della superstrada, altezza Cassia nord. Verrà riaperta appena sarà ripristinata la sicurezza stradale del tratto interessato.