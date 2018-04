Incidente sulla superstrada Orte-Civitavecchia, due feriti molto gravi

Incidente nel tardo pomeriggio sulla superstrada Orte-Civitevecchia, due persone sono rimaste gravemente ferite.



Questo pomeriggio intorno alle ore 18 un’auto si è scontrata con un autocarro. Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura avrebbe urtato il furgone, parcheggiato per un guasto sulla corsia di emergenza, poco prima dello svincolo per Vitorchiano in direzione Viterbo. L’uomo che era alla guida del mezzo pesante sarebbe stato centrato in pieno dalla macchina.



Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Quello dell’autocarro è stato trasportato con l'eliambulanza, atterratta direttamente sulla corsia della Trasversale, al policlinico Gemelli in gravi condizioni, l’altro è a Belcolle. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.



La superstrada è stata chiusa al traffico in direzione Vetralla per alcune ore. Prima per permettere l’atterraggio dell’eliambulanza e poi per i rilievi della Stradale intervenuta sul posto.

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:15



