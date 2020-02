Incidente stradale con tre autovetture coinvolte: due donne ferite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente stradale alle porte di Nepi (Viterbo), questo pomeriggio poco dopo le ore 19. Due i feriti, si tratta di due donne, una di Nepi e l'altra di Civita Castellana, che sono state trasferite in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Andosilla.Tre le auto coinvolte nello scontro; una Fiat 500, una Citroen e Renault. L'impatto è avvenuto sulla provinciale Nepesina in località Valle Scura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente, la polizia locale di Nepi e i vigili del fuoco, che hanno estratto una delle due donne dalle lamiere contorte dell'auto su cui viaggiava.Il traffico è rimasto bloccato in entrambe i sensi di marcia e si sono formate due file di auto lunghissime. Ad aggravare la situazione la chiusura della strada che collega Nepi a Castel Sant'Elia e porta a Civita Castellana, che non ha permesso di decongestionare il traffico.