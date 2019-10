Incidente nella notte a Orbetello, muore ragazza di Montalto di Castro

Tragedia nella notte sulle strade della Maremma. Una ragazza di 26 anni di Montalto di Castro, Jessica Bussi, ha perso la vita in un grave incidente stradale sulla strada regionale che dalla Marsigliana porta sulla statale Aurelia.



L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte: la giovane era alla guida di una Citroen C3, quando ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte sbalzando la ragazza fuori dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Orbetello e della stazione di Albinia, oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro per constatare la morte della giovane.



La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale civile di Orbetello. Ultimo aggiornamento: 12:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA