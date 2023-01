Lunedì 23 Gennaio 2023, 06:25

Civita Castellana e Fabrica di Roma sono sotto shock. Ha lasciato il segno l’incidente mortale di sabato scorso al chilometro 13 della Nepesina in località Fabbrece, in cui ha perso la vita Gianni Pieri di 52 anni, dipendente di un’impresa telefonica, originario di Orte, sposato a Civita Castellana e padre di due figli. Nello scontro frontale sono rimaste ferite tre persone: una donna di Monterosi al volante dell’altra auto (ricoverata all’Andosilla di Civita Castellana) e due quindicenni a bordo di quella guidata da Pieri.

Uno di loro è il figlio della vittima, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al Gemelli di Roma sabato sera; le sue condizioni sono stazionarie. Il compagno di scuola del ragazzo che era in macchina con loro, in un primo momento è stato portato con eliambulanza all’ospedale Belcolle di Viterbo dove è stato operato, poi è stato trasferito al Gemelli. Il gruppo tornava da Nepi. I due adolescenti, Valerio e Alessandro, giocano nella squadra di calcio del Fabrica.

Ieri la società ha voluto ricordare che «stanno purtroppo affrontando la partita più dura e noi non possiamo che essergli vicino anche in questa battaglia. Siamo sicurissimi che con la loro grinta ne usciranno più forti di prima e non vediamo l’ora di rivederli al più presto in campo. Forza ragazzi!». L’Asd Fabrica calcio giovanile ha ricordato anche «il papà di Valerio, uno dei primi sostenitori del gruppo Under 15», la cui morte «ci ha letteralmente sconvolto». Ieri i ragazzi delle formazione under della Flaminia, prima della partita, hanno voluto essere vicini ai loro amici del Fabrica, indossando magliette con i loro nomi.

In quanto ai funerali di Pieri, fino a ieri non erano ancora stati fissati: il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Andosilla a disposizione dell’autorità giudiziaria. Forse solo oggi arriverà il nulla osta e sarà riconsegnato alla famiglia.