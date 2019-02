Sbalzato fuori dall'auto muore un 22enne di Cellere

L'auto che stava guidando è finita fori strada terminando la sua corsa in un campo. Il giovane che era alla guida, un 22enne di Cellere, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo; fortunatamente illesi i tre amici che erano con lui.



L'incidente si è verificato alle prime luci dell'alba sulla provinciale Commenda, nei pressi di Marta.



I quattro amici viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta in direzione di Cellere. All'improvviso l'incidente. Per cause in corso di accertamento (un colpo di sonno? Un guasto alla macchina o un animale che ha attraversato?) l'auto è finita fuori strada cappottandosi. Il giovane conducente, P.A. è stato sbalzato fuori dell'abitacolo ed è morto sul colpo. Illesi i suoi amici © RIPRODUZIONE RISERVATA