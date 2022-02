Incidente sul lavoro in una cava sulla Tuscanese, rischia il braccio operaio 50enne

Incidente sul lavoro in una cava sulla Tuscanese, grave operaio 50enne. Ieri mattina durante una giornata di lavoro un dipendente mentre manovrava un un nastro trasportatore all’interno dell’azienda è rimasto col braccio incastrato. La macchina durante il movimento gli avrebbe strappato l’arto.

I colleghi dell’uomo, un 50enne di Viterbo, hanno subito capito che la situazione era grave e hanno chiamato i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I pompieri sono riusciti a togliere la vittima dal macchinario e lo hanno affidato ai medici che dopo aver valutato la situazione lo hanno trasferito in codice rosso al policlinico Gemelli in eliambulanza, dove professionisti faranno di tutto per riuscire a salvargli il braccio.

Solamente dopo che erano già arrivati i sanitari a prestare le prime cure sarebbero stati chiami gli agenti della Volante. La polizia arrivata nella cava sulla Tuscanese, molto vicina al capoluogo della Tuscia, ha effettuato i primi rilievi anche se il corpo dell’operaio ferito era stato spostato. Dell’indagine per incidente sul lavoro se ne occuperò l’ispettorato del lavoro presente sul luogo insieme alla polizia. Saranno loro che dovranno stabilire qual è l’esatta dinamica che ha portato il dipendente a ferirsi gravemente.

Le cause sono in corso di accertamento, medici e ispettori dovranno valutare ogni singolo dettaglio e ogni dichiarazione resa dai colleghi della vittima, così come le eventuali responsabilità.