Auto contro un muro nella notte, due giovani feriti: uno è grave

Due giovani finiti in ospedale in seguito a un grave incidente stradale nella notte. E’ accaduto a Corchiano, tra giovedì e ieri, ancora teatro di un incidente sulle strade. Questa volta sono rimasti coinvolti due giovani ventenni, uno residente a Civita Castellana e l’altro a Fabrica di Roma.L’autovettura su cui viaggiavano, poco dopo la mezzanotte, è finita contro il muro di cinta di un abitazione che si trova all’ingresso del paese. A dare l’allarme sono stati i residenti, che in gran parte sono stati svegliati dal forte rumore causato dall’impatto tra la vettura e il muro. Così hanno subito allertato il soccorso medico del 118 e dopo i carabineri.A causa delle ferite riportate, uno dei due ragazzi è stato trasferito all’ospedale di Belcolle, a Viterbo; qui gli sono state riscontrate fratture agli arti inferiori, oltre a numerose ferite e escoriazioni. Per il giovane che era in auto con lui trasferimento all’ospedale Andosilla di Civita Castellana dove è stato successivamente ricoverato.Per il compito dei rilievi, e delle indagini per capire come sia potuto accadere l’incidente, si sono subito messi al lavoro i carabineri del nuceleo operativo della compagnia civitonica.