Incidente con l'Apecar all'ingresso della scuola, grave un ragazzo di 15 anni

Ultimo aggiornamento: 12:00

Un quindicenne è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente stradale mentre si recava a scuola a Montefiascone. Il giovane, trasferito al policlinico Gemelli di Roma, è rimasto coinvolto in uno scontro tra la sua Apecar 50 che stava guidando e una autovettura. L'incidente si è verificato poco prima delle ore 8 tra via Dante e via Aldo Moro nei pressi dell'istituto superiore Carlo Alberto dalla Chiesa, frequentato dal giovane.Nessuna conseguenza per una givane che era alla guida dell'auto, mentre il quindicenne è apparso subito in gravi condizioni, dopo aver perso conoscenza. E' interventuta un'ambulanza e che ha richiesto l'ausilio dell'elicottero del 118 che ha trasferito il ragazzo a Roma: all'arrivo al Gemelli avrebbe riprese conoscenza e no sarebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizione restano gravi per il forte trauma.Sul luogo dello scontro i vigili del fuoco che lo hanno estratto dall'abitacolo dell'Apetta, oltre a carabinieri e polizia locale.