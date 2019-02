Inchiesta sulle infiltrazioni della mafia a Viterbo. Il sindaco: «Piccoli delinquentelli»

«A Viterbo non esiste l'organizzazione mafiosa, ma piccoli delinquentelli che si fanno grandi con metodi mafiosi». Quanto dicono di lui i protagonisti al centro dell'operazione Erostrato, riportato nelle carte dell'inchiesta, «sono cose completamente inventate». Dopo un pressing lunghissimo dell'opposizione, il sindaco Giovanni Arena ha parlato. Ma il caso ieri non è approdato solo nella sala d'Ercole: il parlamentare Mauro Rotelli lo ha portato anche all'attenzione della Camera durante il question time.

La seduta del consiglio di ieri sarebbe dovuta iniziare riprendendo la discussione sul piano del commercio. La cronaca però ha portato a una deviazione. «Posso fare un'interrogazione urgente?»: questa la richiesta di Giacomo Barelli (Viva Vt). Ma dalla presidenza del consiglio è arrivato il niet: c'è un punto aperto.

«E' una delle più gravi emergenze degli ultimi dieci anni - ha attaccato Barelli - è folle non discuterne». L'intenzione della maggioranza era di parlarne dopo l'approvazione del piano, in aula però è scoppiata la bagarre. Sospensione e conferenza stampa volante dell'opposizione. «Non vogliamo mettere il sindaco sotto accusa ha spiegato Alfonso Antoniozzi (Viterbo 2020) né fare sciacallaggio. Ma nelle carte dell'inchiesta viene detto che non è in grado di mantenere le promesse: volevamo dargli la possibilità di rassicurare cittadini e istituzione del fatto che sono farneticazioni di malavitosi. Si sarebbe risolto in 20 secondi.

Secondo la minoranza «il sindaco doveva solo rassicurare che non c'è alcuna infiltrazione». Al rientro però è stato ancora caos: avanti con il piano del commercio. Finché non è arrivato l'aut aut di Francesco Serra (Viterbo dei cittadini): «Per proseguire i lavori vogliamo dichiarazioni chiare del sindaco, altrimenti usciamo dall'aula».

Solo a questo punto Arena si è alzato: «Non devo chiarire niente - ha detto - vengo nominato cento voltE al giorno in cento bar diversi. Avrei promesso posti di lavoro? Cose completamente inventate. A Viterbo, come ha detto il procuratore capo, non esiste l'organizzazione mafiosa. C'è delinquenza con la quale dobbiamo convivere. E' stata una grossa sorpresa vedere quel barista che faceva tanto il simpaticone invischiato in questa faccenda».

