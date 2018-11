© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il “Vento di maestrale” non si placa. Gli inquirenti, dopo la maxi inchiesta sui rifiuti del 2015, che portò agli arresti di nove persone tra dirigenti comunali e posizioni apicali di Viterbo Ambiente, tornano negli uffici di Palazzo dei Priori alla ricerca di documenti che “puzzano”.Venerdì i carabinieri del Noe hanno sequestrato faldoni ed email dell’assessorato all’Ambiente, il sospetto (molto ben fondato) è che sia in atto una nuova inchiesta della Procura sulla gestione dei rifiuti all’epoca dell’amministrazione Michelini. Un nuovo filone tutto ancora da scoprire che vede di nuovo nell’occhio del ciclone l’affaire spazzatura.La situazione è così delicata e problematica che con la nuova amministrazione nessuno degli assessori ha avuto il coraggio di prendere la delega, tanto che è rimasta in mano al sindaco Arena, e il nuovo contratto per la gestione è ancora in alto mare. Il contratto di appalto, siglato nel 2012, tra il comune di Viterbo e la società affidataria dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizi di nettezza urbana e servizi informativi è scaduto a settembre, dopo una proroga di sei mesi. E ancora non si sa con certezza quando potrà essere stipulato.Intanto la trance viterbese dell’inchiesta Vento di Maestrale arriva a dibattimento. L’11 dicembre il dirigente Ernesto Dello Vicario, il responsabile tecnico Francesco Bonfiglio e il consigliere di Viterbo Ambiente Maurizio Tonnetti compariranno davanti al giudice per la prima udienza del processo che li vede imputati, a vario titolo, per falso e frode. Il dirigente Dello Vicario è accusato dalla Procura di falso ideologico per non aver rescisso il contratto con Viterbo Ambiente.Nel 2015, anno della maxi inchiesta del sostituto procuratore Massimiliano Siddi, gli indagati del filone viterbese (ce n’è un altro arrivato alla Dda di Roma che vede imputati i vertici di Viterbo Ambiente) erano sette. Oltre ai tre rinviati a giudizio comparivano anche i dirigenti Stefano Quintarelli e Sara Palombi, il presidente del cda di Viterbo Ambiente Rosario Carlo Noto la Diega. La posizione di questi ultimi è stata archiviata in fase di indagine preliminare. Il settimo indagato è, invece, deceduto.Dietro l’inchiesta una presunta truffa da un milione e mezzo di euro l’anno.