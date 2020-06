Fiamme in una struttura per richiedenti asilo a Cura di Vetralla, illesa famiglia di stranieri

Va in fiamme un appartamento a Vetralla. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio in una struttura adibita a residenza per richiedenti asilo, in una traversa della via Cassia nella frazione di Cura di Vetralla.



Il fuoco, da quanto ricostruito dai pompieri, si sarebbe sviluppato in una delle camere da letto che è andata completamente distrutta. I vigili del fuoco, arrivati sul posto con la partenza di Viterbo, un’autobotte e l’autoscale, sono riusciti a contenere le fiamme nelle stanza e gli abitanti sono stati salvati.



La famiglia di stranieri che occupa la stanza è rimasta illesa, come ha costatato il 118 intervenuto insieme ai pompieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA