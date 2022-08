Massima allerta a Tarquinia, gli incendi stanno devastando ettari di bosco

È emergenza a Tarquinia per gli incendi che in queste 48 ore stanno devastando il territorio. Anche oggi i Vigili del fuoco e la Protezione civile sono intervenuti per un vasto incendio che ha distrutto ettari di bosco.

Le fiamme sono divampate in località Montericcio, tra Tarquinia e Tuscania, dove sono dovuti intervenire due elicotteri e un canadair della flotta nazionale. L’incendio è scoppiato nella mattinata e le squadre di soccorso hanno terminato poco fa per avere la meglio sul rogo e bonificare tutta l’area. L’Aeopc di Tarquinia è intervenuta con quattro squadre composte da uomini e mezzi, oltre all’autobotte da 7mila litri che è servita da supporto per quelle dei pompieri.

Una immensa nuvola di fumo nero era visibile a chilometri di distanza, tanto che la sala operativa dei Vigili del fuoco è stata allertata più volte. Sul posto anche i carabinieri forestali per gli accertamenti del caso.