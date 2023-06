Ristorante tra Civitavecchia e Tarquinia distrutto dalle fiamme questa mattina all'alba

Il ristorante La Scogliera in località Sant'Agostino, nel comune di Tarquinia al confine con Civitavecchia, è stato distrutto da un incendio che si è sviluppato alle 5 di questa mattina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno lavorato congiuntamente con i colleghi del distaccamento di Tarquinia. La struttura era completamente avvolta dalle fiamme e per terminare le operazioni di spegnimento i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo.

Sulle cause sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Non si è registrato nessun ferito.