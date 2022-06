In fiamme contenitore dei rifiuti a Montalto, sul posto vigili del fuoco e Protezione civile

Paura nel pomeriggio di oggi a Montalto di Castro. Un incendio è divampato in via Panisperna (zona case Enel) in uno degli scarrabili mobili per il conferimento della raccolta della differenziata.

Le fiamme si sono sviluppate verso le 15:30 e in una manciata di minuti hanno avvolto la struttura lambendo il vicino giardino del quartiere. Sul posto, in un primo momento, sono intervenuti i volontari della Protezione civile locale e successivamente i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia. Volontari e pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Per gli accertamenti dell’incendio sono giunti sul posto i carabinieri della Compagnia di Tuscania e la Polizia locale. La ditta per la raccolta dei rifiuti provvederà nelle prossime ore a rimuovere quello che è rimasto del contenitore per la differenziata.