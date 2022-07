Ettari di bosco in fiamme a Latera, nell’area del lago di Mezzano

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica nell’area del lago di Mezzano a Latera, dove lo scorso anno era avvenuto il mega rave tra le campagne alle porte di Valentano. Il fuoco negli ultimi due giorni ha impegnato diverse squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, oltre alle squadre aeree con il Canadair della flotta nazionale e un elicottero dell’esercito che hanno effettuato diversi lanci d’acqua. In fiamme otto ettari di bosco e quattro di sterpaglie. I pompieri ieri hanno lavorato per tutta la giornata, anche nelle ore notturne, per fermare il fronte del fuoco che continuava ad avanzare. Sul posto il direttore delle operazioni di spegnimento e diverse autobotti dei Vigili del fuoco.