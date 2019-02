Incendio in una abitazione a Marta: i vigili del fuoco mettono in salvo una persona

Fiamme in un'abitazione di Marta (Viterbo) alle prime ore dell'alba. I vigili del fuoco sono intervenuti con più mezzi per un incendio divampato in un appartamento del centro storico della cittadina, portando in salvo una persona che si trovava in casa e che si era rifugiata sul terrazzo.



Per i pompieri si è trattato di un pronto intervento di estrema cautela, visto anche il rischio di crolli essendo l'abitazione sotto al tetto con travi di legno. Le fiamme hanno infatti interessato il secondo piano di un palazzetto tra le strette vie del borgo.



I vigili del fuoco hanno dovuto spegnere l'incendio operando anche con i respiratori, a causa dell'intenso fumo sprigionato dal rogo. A Marta due le squadre che sono intervenute: quella di Viterbo con quella di Gradoli. L'abitazione ha avuto danni ingenti.