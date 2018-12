Incendio al Carmine, denunciato per omicidio colposo il romeno che viveva nel sottoscala

E’ stato rintracciato questa mattina dalla polizia - Squadra volante della questura di Viterbo, in sinergia con la Squadra mobile - l’uomo che abitava nella cantina dalla quale, nella notte del 24 dicembre scorso, è scaturito l’incendio del palazzo.

In seguito all'incendio della palazzina, al quartiere Carmine, in via Vico Squarano, 50, è deceduto un cittadino straniero di 20 anni (originario del Gambia) che viveva al piano superiore. Gli accertamenti avviati immediatamente dalla Mobile, condotti anche con l’acquisizione di diversi elementi probatori - alcuni sottoposti a sequestro - e di numerose prove testimoniali, consentivano di accertare la possibile identità del giovane che viveva nel sottoscala. Il quale si era reso irreperibile subito dopo l’incendio.

Si tratta di un cittadino rumeno di 29 anni che, messo alle strette dalla polizia, ha ammesso quanto gli è stato contestato. Il romeno è stato quindi denunciato per incendio colposo, omicidio colposo e omissione di soccorso. Sono in corso ulteriori indagini da parte della polizia per chiarire al meglio la dinamica dei fatti.

Ultimo aggiornamento: 13:18

