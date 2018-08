Incendia cassonetto nell'ecocentro di Valentano, denunciato piromane di 38 anni

di Roberta Pugliesi

Era entrato nell'isola ecologica di Valentano ed aveva dato fuoco ad un cassone dei rifiuti. Beccato grazie alle telecamere è stato denunciato per incendio e danneggiamento. Si tratta di un uomo di 38 anni del posto. I fatti risalgono alla notte del 7 agosto quando il piromane entrò nell'ecocentro del paese appiccando un rogo ai rifiuti contenuti in un cassonetto. L'intervento dei vigili del fuoco fu immediato e l'incendio venne domato in breve tempo. Sul posto i Carabinieri della locale stazione. A seguito di incroci informativi e con i riscontri delle immagini di varie telecamere i Militari dell'Arma hanno stretto il cerchio ed individuato il piromane.

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA