Non c'è tregua sulle colline di Tuscania, un'altra giornata di fuoco per pompieri e volontari

Ha continuato a bruciare senza sosta anche nella giornata di oggi la collina boschiva in località Castel Ghezzo a Tuscania. Le fiamme si sono estese fino al tardo pomeriggio divorando ettari di vegetazione. Ieri l’area, al confine con Montalto di Castro, era sotto scacco dal vasto incendio che ha messo a dura prova Vigili del fuoco e volontari di Protezione civile.

Il fuoco, dopo ore di lavoro, è stato spento e ora le squadre dovranno bonificare l’intera area per evitare nuovi focolai. Anche oggi erano presenti cinque squadre antincendio dell’Aeopc di Tarquinia e il Dos (Direttore operazioni di spegnimento), con l’ausilio di un elicottero della flotta regionale che ha effettuato diversi lanci d’acqua. Ieri si temeva il peggio, ovvero che le fiamme avrebbero potuto raggiungere la zona rurale adiacente dove sono presenti annessi agricoli. L’aeopc è altresì intervenuta questa mattina con i Vigili del fuoco per spegnere un incendio di sterpaglie nelle campagne di Monte Romano. Su richiesta della sala operativa regionale, volontari e pompieri sono giunti sul posto e spento il rogo per poi bonificare l’area. Sul posto anche i carabinieri forestali.