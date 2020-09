Ancora roghi sul litorale: canneto in fiamme a Montalto Marina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vasto incendio nel pomeriggio di oggi a Montalto Marina (Viterbo). Le fiamme sono divampate attorno alle 15 nei pressi della strada Litoranea e il depuratore comunale. Il fuoco ha distrutto un canneto estendendosi su un fronte di circa quattrocento metri.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia e le squadre della Prociv Arci Vulci 1 con tre mezzi e otto volontari per spegnere l’incendio. Il tempestivo intervento dei soccorsi ha permesso che il fuoco non raggiungesse un campo di sterpaglie nelle vicinanze, la linea ferroviaria Roma-Pisa e l'impianto di depurazione delle acquee.Pompieri e Protezione civile hanno lavorato per oltre due ore al fine di circoscrivere le fiamme e bonificare l’area interessata. Non ci sono stati né feriti né particolari disagi alla circolazione stradale, poiché l’incendio si è esteso tra le campagne circostanti la strada Litoranea che porta in località Murelle. Le cause del rogo sono in corso d’accertamento.