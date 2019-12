Inaugurata la nuova sede del Panathlon Club Viterbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Taglio del nastro per la nuova sede del Panathlon Club di Viterbo.Un caloroso ringraziamento, dopo l'inaugurazione c'è stato per il presidente Coni Lazio Riccardo Viola ed il delegato per la provinvia di Viterbo che insieme al presidente Angelo Landi e i suoi collaboratori, hanno superato tutti gli ostacoli per questa nuova sede che ha il suo nuovo punto di riferimento presso il palazzo Coni in via Monti Cimini 19.Landi, assistito dalla madrina dell’evento Paola Melis, ha tagliato il nastro augurale della sede, che è punto di riferimento per la conoscenza del Panathlon.Erano infatti presenti alcune atlete della Pallavolo della Vbc Viterbo con la loro diggi Alberta Conti e tanti altri graditi ospiti.La ceriminia è stata curata in maniera impeccabile dal Segretario del P.I. Viterbo Giancarlo Bandini.Erano presenti il V governatore di Area Lazio Marini Balestra, Massimo Salcini in rappresentanza del presidente Distretto Italia P.I e Luigi Gasbarri presidente AIA di Viterbo.