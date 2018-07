Inaugurata la mostra sui tesori di Tutankhamon. A Caffeina oggi un girotondo finale di danze popolari

di Carlo Maria Ponzi

Da oggi e fino al 28 ottobre, a palazzo dei Papi (Viterbo) porte aperte per ammirare la mostra “I tesori di Tutankhamon: la tomba, il corredo”, dove sono esposte le copie perfette definite “falsi antichi autentici” - del regale corredo rinvenuto nella tomba del faraone bambino. La mostra è stata inaugurata ieri sera alla presenza - tra le molte autorità - del vescovo di Viterbo, Lino Fumagalli, del prefetto Giovanni Bruno, del sindaco Giovanni Arena, dell'ambasciatore egiziano Isham Badr, del caveliere Eugenio Benedetti e del procuratore capo Paolo Auriemma. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra governo egiziano, Curia viterbese, Sib-fondazione Benedetti e Fondazione Caffeina cultura.Orario della mostra: tutti i giorni, dalle 10 alle 19; ingresso 7 euro, per i residenti a Viterbo 5 euro. Sempre al palazzo dei Papi, sala Gualtiero, l'altra mostra “Icone copte. Capolavori dell'arte egiziana cristiana”, aperta con lo stesso orario continuato, ugualmente fino al 28 ottobre. Info: 366.7187564; 0761.970056; info@caffeinacultura.it.Intanto per il Caffeina Festival arriva il giorno del the end. Affidato a una grande festa a base di pizzica, taranta e un patchwork di danze popolari (ore 23, piazza del Gesù). Per salutare l'edizione del 2018 un girotondo di balli e ritmi per dar vita a un viaggio nelle tradizioni popolari italiane e della Tuscia viterbese perdute nel tempo e lentamente ritrovate. Parteciperanno Elisa Anzellotti della Golden Dance school e l'Orchestra OrganiCanto, composta da Maurizio Luciani, organetto, clarino e voce; Massimo Luciani, voce, tamburello e percussioni; Riccardo Ragazzini, percussioni e organetto; Maurizio Puri, chitarre; Massimo Pasquini, basso elettrico, contrabbasso, chitarra; Francesco D'Urbano, flauti e cornamusa; Giuseppe Focarelli, chitarra.L'atto finale della kermesse che per dieci giorni ha invaso il cuore medievale del capoluogo sarà preceduto da un ulteriore appuntamento che fa rima con il ballo. Nella stessa piazza, alle 21,30, risuoneranno la note di Frank/Pi vs Yuri Urbani per un fiume di armonie: dalla cumbia colombiana ai lenti, dalla bachata alla kizomba (genere musicale e uno stile di danza originari dell'Angola) alla salsa, fino ai balli di gruppo e disco anni Settanta, Ottanta e Novanta dell'altro secolo. La serata prevede anche lo show Ogni istante curato dalla scuola di ballo Sinergya Caraibica con i maestri Giorgio D'Eletto e Tayla Giannini.E sempre alla stessa ora, ma a piazza della Morte, il citato Organicanto si esibisce in un ricco assaggio di musiche popolari di una tradizione perduta nei tempi e lentamente rispolverata.Ma il saluto di Caffeina al prossimo anno è punteggiato da tanto altro. Alle 19, in piazza San Pellegrino, i giovani dai 9 ai 13 anni, si potranno misurare con l'arte del duello e del tiro con l'arco. Un'ora prima, nella Sala Regia di palazzo dei Priori, sotto il titolo Ricette della nonna e corretta alimentazione si cela un incontro interattivo per riscoprire il piacere della cucina di tradizione aggiornandola ai principi della moderna scienza della nutrizione.Alle 21, i più piccoli sono attesi a piazza del Fosso per La marcia dei pinguini, il richiamo. Protagonista del video un pinguino imperatore che, dopo aver covato l'uovo che conteneva suo figlio e averlo poi tenuto al caldo, deve insegnargli a diventare adulto e avviarlo verso il viaggio in direzione del Mare Antartico dove dovrà imparare a nuotare e a procurarsi il cibo. E infine, due presentazioni di libri a piazza del Comune. Ore 21,30, il volume di Roselle Pastorino, Le assaggiatrici dieci donne-cavie sottoposte a mangiare per accertarsi che il cibo da servire al Führer non sia avvelenato. Ore 22,30: Massimo Roscia, Peste e corna, dove il non-linguista, non-lessicografo e non-grammatico, si diverte a prendere in giro la tendenza a usare formule stereotipate.