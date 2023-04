Mercoledì 19 Aprile 2023, 05:40

Scomparse nel nulla. Stefania e Ginevra, sorelle di 13 e 16 anni, da più di una settimana hanno fatto perdere le loro tracce. Nonostante gli appelli e le ricerche continue delle forze dell’ordine delle due sorelle fuggite da due case famiglia non c’è traccia. Sul loro allontanamento ci sono solamente pochi punti fermi. E uno è che le due sorelle si siano incontrate proprio a Viterbo, prima di venir inghiottite in chissà quale altra città.

Giovedì scorso scatta il primo allarme. La 13enne Stefania affidata dopo l’allontanamento dai genitori a una casa famiglia di Cerveteri non rientra in casa. Era partita la mattina con lo zaino in spalla per andare, come ogni giorno, a scuola, ma all’uscita invece di percorrere la strada del ritorno ha imboccato quella che portava a Viterbo. Nello zaino poche cose e non il telefono cellulare, lasciato in cameretta per evitare di essere rintracciata. Il giorno dopo tocca alla sorella maggiore. Ginevra, 16enne, anche lei affidata dai servizi sociali a una casa famiglia di Viterbo fa perdere le proprie tracce. Non sarebbe la prima volta che Ginevra si allontana dalla casa famiglia, ma ogni volta i carabinieri l’aveva ripescata e portata nel centro. Venerdì scorso però diventa subito un’altra storia.

Non è la solita fuga della ragazza. Per alcune ore il telefono della 16enne resta vigile e gli investigatori scoprono che si trova anche nel capoluogo della Tuscia. E’ questo piccolo dettaglio a far prevalere la tesi che le due sorelle, che male avevano gestito l’allontanamento l’una dall’altra, si siano ricongiunte proprio qui. Ma per ben tre giorni le ricerche dei carabinieri non portano a niente. Le due sorelle sembrano essere sparite. Sparite nel nulla dopo essersi abbracciate ancora. La separazione tra le due è di diverso tempo fa, quando i servizi sociali intervengono e tolgono le figlie ai genitori biologici. Una finisce a Cerveteri e l’altra a Viterbo.

La loro storia finisce anche su “Chi l’ha visto”, il programma Rai che cerca persone scomparse. Vengono diffuse immagini e descrizioni dell’abbigliamento. Ma niente fa arrivare alle due sorelle minorenni ormai in fuga da una settimana. Il mistero non è solo nella loro “sparizione” ma anche nella loro permanenza in fuga. Si tratta infatti di due ragazzine minorenni che per sopravvivere devono aver avuto un aggancio, qualcuno insomma che le abbia prese in casa e le nasconda. Nasconda non solo dalle intemperie ma sopratutto dalla vita che le aveva allontanate. Qualcuno che per il momento non sarebbe ancora stato rintracciato dalle forze dell’ordine allertate nella ricerca.