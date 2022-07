Mercoledì 20 Luglio 2022, 07:50

Vasto incendio nel pomeriggio di ieri a Tuscania, in località Castel Ghezzo. Le fiamme sono divampate poco dopo le 15 su una collina boschiva e hanno interessato ettari di terreno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia e tre squadre della Protezione civile di Montalto di Castro, Tarquinia e Tuscania.

Il lavoro dei soccorritori è stato molto impegnativo in quanto il vento ha alimentato le fiamme che si sono fatte strada tra la folta vegetazione. La sala operativa della Protezione civile di Roma ha inviato anche un elicottero della flotta regionale che ha effettuato diversi lanci d’acqua. Le squadre antincendio sono rimaste impegnate per diverse ore, per cercare di fermare il fronte del fuoco che si dirigeva verso il confine con Montalto di Castro.

I volontari della Prociv Arci Vulci I e quelli dell’Aeopc di Tarquinia con le botti da 70 quintali hanno rifornito i mezzi dei Vigili del fuoco. La paura è stata quella che l’incendio raggiungesse le strutture agricole nelle vicinanze e in seguito delle abitazioni rurali. Per raggiungere la vetta della collina in fiamme, i pompieri e la Prociv hanno dovuto utilizzare le prolunghe dei tubi per gettare acqua sul fuoco, anche con l’aiuto dei mezzi fuoristrada.

Fino alle 19 la situazione non era ancora sotto controllo, pertanto le squadre sono rimaste sul posto continuando ad accerchiare l’incendio fino al tramonto. Il caldo di questi giorni sta mettendo a dura prova il sistema di soccorso contro gli incendi boschivi. Diversi i roghi lungo il litorale e nell’entroterra del viterbese, dove sono andati distrutti ettari di bosco e sterpaglie.