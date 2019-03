In fiamme ettari di boscaglia a Tarquinia

Vasto incendio nella tarda mattinata di oggi in località Pisciarello a Tarquinia. Le fiamme hanno distrutto ettari di boscaglia e sterpaglie in una vasta zona rurale non lontano dal centro abitato. L’allarme è giunto quando una densa nuvola di fumo era visibile in cielo, a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e due della protezione civile. Pompieri e volontari hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme, che stavano per raggiungere una zona boscata. Successivamente i soccorritori hanno provveduto ad effettuare un’attenta bonifica dell’area per renderla sicura.



«Il sistema di sicurezza a Tarquinia ha funzionato – commentano i volontari – e la collaborazione tra Vigili del fuoco, l’Aeopc e il gruppo comunale ha mostrato ancora una volta la particolare attenzione al territorio». © RIPRODUZIONE RISERVATA