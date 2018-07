In Coppa Italia la Viterbese pesca il Rende: domenica gara secca al Rocchi, chi vince sfida l'Ascoli

di Marco Gobattoni

La stagione ufficiale della Viterbese inizierà domenica prossima al Rocchi. In programma il primo turno della Coppa Italia nazionale che metterà i gialloblù del tecnico Giovanni Lopez di fronte al Rende, compagine calabrese che nell'ultima stagione ha militato nel girone C del campionato di Lega Pro.



Un avversario alla portata della Viterbese, che in caso di passaggio del turno, domenica 5 agosto, sarebbe attesa dalla trasferta sul campo dell'Ascoli. I marchigiani militano in serie B e per la Viterbese sarebbe una rievocazione della sfortunata gara playoff, che nella stagione 99/2000 impedì ai leoni di raggiungere la finale playoff dell'allora serie C1.



Andando avanti con la fantasia e soprattutto superando i due turni, ad aspettare la Viterbese ci sarebbe la Sampdoria in una sfida da giocare a Marassi che solletica già i sogni dei tifosi. Intanto meglio pensare al Rende: domenica, orario da definire nei prossimi giorni, inizia ufficialmente il cammino 18/19 della Viterbese.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA