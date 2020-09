In auto con la cocaina, coppia nei guai.

I carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Viterbo unitamente ai carabinieri della compagnia, durante un servizio di controllo del territorio hanno fermato un'auto sospetta con a bordo una coppia, ed insospettiti dall’ atteggiamento assunto durante il controllo hanno deciso di sottoporli a perquisizione personale trovando addosso alla ragazza occultati due involucri con oltre 10 grammi di cocaina.

Immediatamente i due sono stati condotti in caserma ed il ragazzo è stato dichiarato in arresto per spaccio e ristretto presso le camere di sicurezza della compagnia, mentre la ragazza è stata denunciata in stato di libertà in quanto incensurata da precedenti reati di droga. © RIPRODUZIONE RISERVATA