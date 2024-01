Venerdì 19 Gennaio 2024, 05:20

Il prepartita è alle 15,40 con l’entrata in gioco dei tifosi: nella sala d’Ercole rimbombano i cori che arrivano da piazza del Plebiscito. Un centinaio almeno varcano l’entrata della sala del consiglio. Poi due di loro prendono posto sul lato destro nei banchi della giunta. Giocano fuori casa ma si portano dietro i propri colori, che poi sono gli stessi della bandiera appesa fuori la finestra dell’aula: gialloblù. Mentre dentro, sotto la scritta “Magistratus sessio” si materializza quella che recita “Curva nord” sulla sciarpa di uno dei due portavoce, Laura Piacentini. L’altro è l’avvocato Luca Mecarini.

Spetta a loro portare a conoscenza del consiglio straordinario le istanze del popolo della Viterbese. La prima a prendere la parola è Piacentini: «Non strumentalizzate la nostra passione, è una battaglia che non avremmo mai voluto fare, né vogliamo continuare. Vogliamo solo uscire da qui con il vostro impegno di non far morire nell’abbandono il Rocchi e il Rossi. Vorremmo che l’assessore Aronne comprendesse che lo stadio è nato per ospitare il calcio a 11 e chi lo ama». La burocrazia c’è anche a bordo campo. «A marzo - spiega al microfono - ci sono le iscrizioni con l’obbligo di indicare il campo, pena l’esclusione dal campionato. Se non volete lasciare la città con un’altra stagione senza calcio dovete tener conto dei tempi e rendere gli impianti fruibili, col ripristino del manto erboso».

La carta dello sport appena firmata? «Una sciocchezza: impossibile ospitare al Rocchi più discipline. È casa nostra e sta andando in malora per il disinteresse di tutti voi». La FC Viterbo per loro è «a tutti gli effetti la Viterbese. La nostra vita è stata sconvolta». Qui scatta l’applauso, che sarebbe vietato, ma il presidente del consiglio Marco Ciorba non estrae il cartellino giallo e lascia giocare. «Esigiamo una risposta qui. Chiediamo la soluzione più semplice: varate subito il bando per la gestione pluriennale. Non si può scindere gestione e utilizzo: trasformatevi in baluardi dei nostri colori».

Secondo round con Mecarini, che chiede di «uscire dall’empasse. La responsabilità è attribuibile sia a chi sta facendo adesso sia a chi non ha fatto o fatto parzialmente prima. La nostra unica finalità è rivedere la squadra giocare al Rocchi, il tempio che la vostra inerzia sta rovinando. L’annullamento dell’assurdo precontratto con la Viterbese (quella di Romano, ndc) è stata una decisione che ha saputo cogliere i sentimenti dei cittadini, ma ci sgomenta che con la manifestazione di interesse si è creata la stasi e la sua nuova volontà di non agire più con la risoluzione dei problemi per nuovi e impervi percorsi, che da noi non potranno essere condivisi». L’accostamento di Mecarini è con la volontà di affidare l’impianto, come è stato ipotizzato, alla società di Santa Barbara. «Il Rocchi non è un parco divertimenti dove far giocare la squadra rionale: è il nostro tempio. Affidarlo a chi nulla ha a che fare con la nostra passione equivarrebbe a far svolgere nella sala del consiglio le riunioni condominiali o i tornei di briscola e tresette. Se costretti - è la conclusione di Mecarini - adotteremo iniziative a carattere giudiziario».