Fatture gonfiate e false per 33 milioni, arrestato imprenditore viterbese a Cesena

Fatture false per 33 milioni di euro, per questo un imprenditore viterbese con aziende nel nord Italia è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Forlì. L'uomo è stato messo subito ai domiciliari.

I finanzieri infatti nella giornata di ieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un imprenditore originario di Viterbo, ma residente a Cesena. La misura degli arresti domiciliari, disposta dal Gip del Tribunale di Forlì su richiesta della stessa Procura, è stata emessa nei confronti dell'uomo poiché indagato per reati di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false, nonché in concorso, con gli amministratori delle società fallite, per fatti di bancarotta fraudolenta.

Le indagini hanno consentito di rilevare che il viterbese imprenditore - amministratore di fatto e di diritto di numerose aziende del settore dei servizi e della logistica - sarebbe stato promotore di un sodalizio criminale che, grazie ad una posizione di preminenza economica e contrattuale, al fine di evadere le imposte, si avvaleva di fatture per operazioni inesistenti emesse da numerose aziende di trasporto e di servizi compiacenti, per ammontare complessivo di circa 33 milioni di euro.

Questo sistema creava una forte distorsione della concorrenza, a danno degli operatori economici che operano nel rispetto della legge e degli obblighi tributari.

Si sottolinea che il provvedimento cautelare personale eseguito interviene nell’attuale fase delle indagini preliminari ed è basato su contestazioni provvisorie, che dovranno trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio.

La responsabilità penale del suddetto indagato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile; nei confronti del medesimo, infatti, opera la presunzione di innocenza ex art. 27 della Costituzione fino a sentenza definitiva.