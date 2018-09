Il Comune: «Impossibile spostare il mercato dal Sacrario»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercato del sabato, anni e anni di discussioni per poi realizzare che «l'opzione Valle Faul è definitivamente tramontata». Ci si può mettere una bella pietra tombale sopra, perché gli 84 stalli attualmente al Sacrario forse c'entrerebbero in orizzontale, ma non in verticale. «E' per via degli alberi, bisognerebbe tagliarli deturpando l'area». E così adesso l'assessore alle attività produttive Alessia Mancini sta valutando altre ipotesi, che toccano anche via...