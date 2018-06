Omicidio Fieno, scontro su rito immediato o abbreviato

di Maria Letizia Riganelli

Omicidio di Santa Lucia, per Ermanno Fieno sarà giudizio immediato. A meno che il suo avvocato, Roberto Massatani, non presenti entro 15 giorni richiesta di rito alternativo. Il Tribunale ha fissato l'udienza per il 24 settembre prossimo, davanti alla Corte d'Assise. La richiesta del giudizio immediato per l'uomo accusato di aver ammazzato la madre è stata avanzata dalla Procura di Viterbo, e poi ufficializzata all'avvocato Massatani lunedì scorso. Il legale, entro 15 giorni dalla notifica, ha la...