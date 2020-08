Imbarcazioni in difficoltà al largo di Montalto, Guardia costiera in soccorso

Ultimo aggiornamento: 18:15

Domenica intensa per la delegazione di spiaggia della Guardia costiera di Montalto. I militari sono stati impegnati in due distinte operazioni per soccorso in mare davanti la costa Viterbese. Il primo intervento è avvenuto attorno alle 11 di questa mattina, che ha riguardato una imbarcazione di sette metri, a circa cinque miglia dalla costa, per un’avaria al motore.Gli occupanti a bordo del natante sono stati raggiunti dal mezzo nautico GCL25 della Guardia costiera durante i controlli di routine, in stretto contatto via radio con la Capitaneria di porto di Civitavecchia. Poco dopo sono riusciti a fare ripartire il motore e scortare in sicurezza l’imbarcazione fino agli ormeggi del fiume Fiora.Nel pomeriggio, verso le 15,30, è giunta alla delegazione di spiaggia una chiamata telefonica per una barca di due metri in difficoltà con due persone a bordo al largo della costa. Anche in questo caso la Guardia costiera ha raggiunto l’imbarcazione per prestare assistenza, visto inoltre il peggioramento delle condizioni meteo marine con vento di maestrale e mare mosso. Uno dei due occupanti, una donna del luogo, è stata trasferita in sicurezza nell’imbarcazione dei militari a causa dell’agitazione dettata dal momento. L’intervento si è concluso con il supporto della squadra sommozzatori della Prociv Arci Vulci 1, coordinata dalla Guardia costiera di Montalto.