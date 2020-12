Il Volley life Viterbo continua a lavorare in vista dell'avvio del campionato

«Continuiamo a camminare verso il nostro obiettivo». Ancora quaranta giorni di fermo prima del nuovo via ufficiale della stagione sono tanti da attendere. Ma in casa Volley life Viterbo non si sono fatti abbattere nei periodi più bui della pandemia, figuriamoci ora che si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. La Fipav ha ufficializzato la ripresa dei campionati di serie B di volley maschile, che vedrà al via il team viterbese, insieme ad altre due società della Tuscia: Civita Castellana e Orte. Partenza fissata per il week-end del 23 e 24 gennaio, con i tre sestetti della Tuscia che, almeno per la prima parte di campionato, saranno divisi. O meglio, con la nuova formula del campionato, che prevede due mini gironi («Per consentire l'attività con maggiore sicurezza» ha specificato la federazione), il Volley life è stato separato dalle cugine viterbesi e inserito nel raggruppamento con le romane. Team di Viterbo che in questo periodo ha proseguito a lavorare - sempre rispettando le normative anti Covid - per farsi trovare pronto per questa nuova avventura: «Per la nostra società - ha detto il presidente del Volley life Stefano Caporossi - il 2020 è stato un anno di rinascita, nuovi progetti e nuove ambizioni. Ma lo spirito é rimasto invariato, siamo e saremo una società radicata sul territorio, dedita al lavoro con i giovani. Siamo consapevoli dei nostri limiti e ogni giorno andiamo in palestra per superarli, poco importa se le luci del palazzetto devono essere spente alle 22, se non possiamo svolgere il lavoro di pesistica nelle strutture che purtroppo devono rimanere chiuse oppure se dobbiamo, giustamente, seguire tutti i protocolli sanitari. Con grandi sforzi - ha aggiunto - siamo riusciti a non interrompere il percorso sportivo che abbiamo cominciato il 6 settembre, mentre altre società hanno chiuso i battenti sfiancate da una situazione oggettivamente difficile e complicata. E ora che si vede una luce in fondo al tunnel noi non faremo altro che continuare a sudare dentro e fuori il palavolley per far avverare i nostri sogni».

