Il Viterbese, una terra da comunicare al mondo: la ricetta dal festival Medioera

Taglio del nastro per la 10° edizione di Medioera, festival dell'innovazione digitale che prenderà il via domani per arrivare - con il tradizionale Instameet - a domenica 12 maggio. Ogni giornata sarà caratterizzata da un trend che unirà, come un filo conduttore, tutti i talk che si susseguiranno dalla mattina alla sera. Per domani spazio alle eccellenze del viterbese. Al taglio ufficiale del nastro, alle 17, interverrà anche l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Gian Paolo Manzella, «una presenza che sottolinea la proficua sinergia con la Regione che da sempre supporta il festival e fornisce contenuti», dicono i promotori.Gli approfondimenti saranno dedicati all'uso dei nuovi metodi di comunicazione per la crescita delle aziende. Poi alle 21.30 la Start up Night, realizzata con Confartigianato: nel corso della serata sfileranno sul palco le nuove idee di impresa, giudicate potenzialmente in grado di rivoluzionare il mercato tradizionale del marketing, con una vetrina di visibilità importante. Al termine si svolgerà la consegna del Premio Fantappiè, riconoscimento allo scienziato viterbese tra i più famosi matematici italiani.Atteso anche, in tema di comunicazione e cultura digitale, l'intervento di Giulio Gargiullo, consulente di digital marketing in Russia e nel mondo. Tuscia Worldwide: promuovere il territorio e il business nel mondo attraverso le news digitali il tema del suo lavoro che sarà presentato due volte. Allo Spazio Attivo, prima ai ragazzi delle scuole alle ore 10 di domani; successivamente nel pomeriggio alle ore 16,40 a imprenditori, startupper e operatori del mondo digitale.Spiega Gargiullo: «Il mio intervento spiega come promuovere il territorio del Viterbese e le sue attività commerciali in tutto il mondo, semplicemente comunicando, grazie a semplici strumenti alla portata di tutti, quello che vediamo ogni giorno di fronte ai nostri occhi. La bellezza della Tuscia, i suoi borghi, le sue attività culturali e folkloristiche possono essere raccontate ai quotidiani e giornalisti nel mondo. Gli italiani non vedono molto bene se stessi e il proprio Paese, ma il mondo ama leggere e apprendere notizie sull'Italia.Poi venerdì, per Fata e strega, conversazioni su televisione e società, sono attesi Carlo Freccero, Monica Maggioni e Giampaolo Rossi. Info: www.medioera.it Fb medioera