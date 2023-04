Arbitri, il viterbese Antonio Zappi confermato nel comitato nazionale Aia

Antonio Zappi confermato componente nazionale dell'Aia, Associazione italiana arbitri, nell'assemblea di Coverciano dove è stato eletto come presidente Carlo Pacifici di Roma 1. Zappi, nato a Sipicciano, ex arbitro di serie C, era stato eletto anche nella precedente tornata elettorale con Alfredo Trentalange nel 2021,

Zappi andrà a ricoprire il ruolo di gestione degli organi tecnici e amministrativi. Attualmente era iscritto alla sezione Aia di San Donà di Piave (Venezia), ma è cresciuto in quella di Viterbo, ha rappresentato il Veneto, che ha sostenuto nell'assemblea la candidatura di Pacifici eletto a larga maggioranza.

«Sono pronto a ricominciare al fianco di Carlo - ha detto Zappi - persona competente e con le caratteristiche professionali ed umane per svolgere questo delicato compito nel complesso momento associativo dopo le vicende che abbiamo vissuto. Ora si riparte con grande entusiasmo».