Sono 56 i cittadini della Tuscia attualmente positivi al Covid-19. Al totale vanno aggiunti i 2 migranti del centro di accoglienza straordinaria di Orte. In maggioranza si tratta di casi da rientro che hanno colpito cittadini al ritorno da Spagna, Grecia, Malta ma soprattutto dalla Sardegna.Di questi ultimi, quasi tutti hanno trascorso le ferie in Costa Smeralda. Per ora, la maglia nera per la concentrazione di contagiati resta a Viterbo con 21, seguita da Civita Castellana con 8, quindi Tarquinia e Vetralla con 4 ciascuno. E ancora Ronciglione con 3, Vitorchiano e Nepi con 2, quindi 1 caso a testa per Bagnoregio, Carbognano, Sutri, Marta, Oriolo Romano, Montefiascone, Blera e Capodimonte. Tre al momento i minorenni coinvolti: Carbognano, Bagnoregio e Caprarola. E sempre tre i positivi ricoverati nel reparto di Malattie infettive di Belcolle, mentre tutti gli altri stanno trascorrendo la convalescenza a casa.Degli ultimi 5 contagiati scoperti ieri, uno è all'interno della scuola marescialli dell'Aeronautica di Viterbo, gli altri sono parenti stretti e amici di un caso già noto, rientrato dalla Sardegna. Iniziano, quindi, i primi casi secondari ovvero di persone contagiare da contatti rientrati dalle ferie. Al momento, dall'inizio della pandemia sono 528 i casi accertati e sono stati effettuati 20990 tamponi, 262 nelle ultime 24 ore. Continua a crescere il numero della quarantene: 360 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, mentre sinora 4572 lo hanno concluso. Prosegue nella Tuscia l'indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio.I dati aggiornati a ieri mostrano che i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 6052 test sierologici. Di questi, 105 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell'1,73%. Dall'inizio dell'indagine, due sono i casi accertati di positività ed è dalla fine del lockdown che non si registra un aumento. Prodegue anche la campagna di test sierologici sui docenti e sul personale non docente di ogni ordine e grado del Viterbese. I test, effettuati su base volontaria con un calendario di prelievi definito dalla Asl, finirà non hanno scoperto alcun caso di positività al coronavirus.Proseguono, inoltre, i tamponi al drive in di Belcolle con un flusso costante ma scorrevole di cittadini che si sottopongono allo screening al rientro dalle ferie. La Asl ha raddoppiato il personale sanitario al fine di ridurre i tempi di attesa e contenere la diffusione del contagio.