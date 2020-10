Scuola dell’infanzia di Vetralla chiusa per una nuova bambina positiva (già nei giorni scorsi, in quarantena la sezione C): la sanificazione disposta dal Comune non è bastata. Alla primaria Dante Alighieri di Fabrica di Roma, ieri mattina evacuata la IB per un caso sospetto di una alunna, il cui fratello è risultato contagiato (il bambino frequenta la III A della stessa scuola, già chiusa per sanificazione nei giorni scorsi). Al liceo linguistico di Nepi scoperto un nuovo caso e sono già due le classi chiuse. Alla primaria dell’Ellera a Viterbo un’ulteriore studentessa colpita. È il conto salato che il Covid-19 sta presentando alle scuole del Viterbese in questi giorni. Un conto che pesa ancora di più visto che aumentano costantemente i casi sintomatici.

Ieri, ennesima infornata di tamponi positivi in provincia: sono 36 i cittadini alle prese col virus, scoperti nelle ultime 24 ore. Ancora una volta, la realtà più colpita a livello numerico assoluto (come è comprensibile visti gli abitanti) è Viterbo con 15, seguita da Vetralla con 5, quindi Capranica con 3, Bassano Romano, Nepi e Valentano con 2 a testa. E ancora, un caso rispettivamente ad Acquapendente, Tarquinia, Fabrica di Roma, Oriolo Romano, Tuscania, Monterosi, Ischia di Castro.

Si conferma anche a livello locale il trend consolidato nel resto del Paese per cui molti focolai si diffondono in ambito familiare: a Vetralla, tra i 5 contagiati, c’è la nonna di un caso già noto; a Capranica, come fa sapere il sindaco Pietro Nocchi, sono state colpite “tre persone sintomatiche appartenenti a due nuclei familiari”. Ma ormai il Covid-19 non risparmia nessun ambito della vita quotidiana, tanto meno quello lavorativo. Lo dimostra quanto avvenuto al Comune di Viterbo: alla vigilia della maratona per l’approvazione del bilancio di previsione, è risultato positivo uno dei tre componenti del collegio dei revisori dei conti. La Ragioneria di Palazzo dei Priori è stata quindi chiusa per sanificazione e ora la Asl valuterà chi sottoporre al tampone tra i dipendenti.

Tampone positivo anche per Manuela Benedetti, vicesindaco di Canepina nonché segretaria provinciale del Partito democratico. A darne notizia lei stessa sui social: “Voglio rassicurare tutti, sto bene, non ho febbre ma solo un po’ di raffreddore e da ieri sono in isolamento presso la mia abitazione. Sono al lavoro con l’Asl per ricostruire la catena dei contatti. Da dieci giorni – rassicura - non ho contatti diretti con il Sindaco Aldo Trentotto Moneta, la giunta ed i dipendenti. Ho cercato di rispettare le regole sempre, indossando mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza. Purtroppo non è bastato”, ha scritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA