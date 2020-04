Il videomessaggio d'amore di Leonardo Bonucci alla sua Pianoscarano. «Siamo forti non mollate»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un messaggio di speranza e di orgoglio per dare forza e una spinta emotiva alla gente con il quale è cresciuto. Leonardo Bonucci, calciatore viterbese di Nazionale e Juventus, ha inviato - attraverso un videomessaggio, una missiva nella quale mostra vicinanza alla città di Viterbo. In particolare agli amici di Pianoscarano, rione cittadino dove è nato e crescito. «E' un momento difficile e particolare per tutti - ha esordito il bianconero - ma nel corso della storia il nostro quartiere e il nostro club hanno dimostrato di essere forti anche nei momenti difficili. Questo è un periodo transitorio dove ognuno di noi deve fare il meglio che può per aiutare sè stesso e il prossimo.Vi mando un grande abbraccio. Restate a casa e andate oltre queste difficoltà perchè nel futuro prossimo ci sarà tanta gioia. Come pianoscaranesi ci toglieremo tante soddisfazioni tutti quanti insieme. Un grande abbraccio e siate sempre positivi». Parola di capitano.