Giovedì 8 Dicembre 2022, 05:45

Il Vicenza delle seconde linee è troppo forte per la Viterbese, che ai quarti di finale viene eliminata in partita secca dalla Coppa Italia. Schierata con diversi under e con altri elementi di esperienza capaci di fare la differenza, quali ad esempio Giacomelli, Rolfini e Scarsella, la squadra veneta si è imposta per 2-0 senza forzare troppo, al cospetto di una Viterbese che ha mostrato ancora una volta i problemi di gioco già evidenziati in campionato.

Qualche nota positiva per la squadra di Pesoli è arrivata dalla prova di Semenzato in difesa, dalla continua crescita di Mbaye a centrocampo e dalla prestazione in avanti dell’ex Marotta, che si è dannato l’anima risultando però troppo solo nell’area di rigore avversaria, visto che la prestazione di Volpicelli è apparsa ancora una volta sottotono.

Nel corso del primo tempo la Viterbese ha cercato di limitare il gioco offensivo degli avversari, che sono andati in rete in pieno recupero grazie ad un tocco ravvicinato di Scarsella, con la difesa gialloblù completamente immobile.

I giocatori della Viterbese hanno comunque contestato molto il gol avversario, ritenendo Scarsella in posizione di fuorigioco. Il Vicenza ha chiuso poi la pratica all’inizio del secondo tempo, andando in rete ancora una volta con Scarsella, che ha messo in rete di testa un assist al bacio del solito Giacomelli. Una volta archiviata la pratica con il doppio vantaggio, il Vicenza ha pensato a gestire il risultato, non correndo però alcun pericolo, visto che le sostituzioni operate da Pesoli non hanno cambiato l’inerzia della partita.

Per la Viterbese essere uscita dalla Coppa Italia ai quarti di finale in modo comunque onorevole, alla fine non è comunque da considerare un male, dato che la drammatica situazione di classifica dei gialloblù impone al momento di pensare solamente al campionato. L’augurio è che gli aspetti positivi e negativi che si sono visti ieri sul terreno di gioco possano servire a Pesoli in vista dell’ennesimo delicatissimo scontro salvezza in programma domenica prossima allo stadio Enrico Rocchi contro la Turris.

«Oggi per noi era una partita importante - ha detto a fine gara il tecnico gialloblù Emanuele Pesoli - ma inevitabilmente la testa è già alla gara di campionato di domenica prossima contro la Turris, visto che è una partita da dentro o fuori». Il tecnico ha analizzato comunque il match di ieri col Vicenza. «Abbiamo incontrato una squadra forte, nel primo tempo abbiamo concesso poco, a parte quella disattenzione nel finale. Quindi primo tempo discreto e il secondo un po’ arrendevole. Avevamo sette titolari in campo che però dovevano acquisire l’intensità giusta e poi diversi ragazzi, anche della Primavera. Da qui a domenica dobbiamo lavorare sull’aspetto psicologico, far crescere l’autostima ed essere meno fragili. Ci dobbiamo svegliare e capire che le partite che stanno per arrivare sono da scontro diretto ma alla nostra portata, dobbiamo compattarci e uscire dalla negatività. I ragazzi vanno aiutati».

VITERBESE (4-3-3): Fumagalli; Marenco, Riggio, Semenzato, Monteagudo (1’ s.t. Spolverini); Simonelli, Giglio (24’ s.t.Rodio), Mbaye (13’ s.t.Di Cairano); D’Uffizi (1’ s.t. Mungo), Marotta, Volpicelli (20’ s.t. Capparella). A disp. Chicarella, Vespa, Santoni, Fracassini, Cats, Pavlev, Ricci, Aromatario, Polidori. All. Emanuele Pesoli

VICENZA (3-4-3): Desplanches; Corradi, Bellich, Cappelletti; Scarsella, Begic (25’ s.t. Parlato), Cataldi (33 p..t. Alessio), Lattanzio; Giacomelli (26’ s.t. Stoppa), Rolfini (38’ s.t. Mion) Jimenez (38’ s.t. Pellizzari). A disp. Brzan, Grandi, Pasini, Greco, Pavan, Ierardi, Pettinà. All. Francesco Modesto

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia

RETI: 49’p.t. e 2’s.t. Scarsella

NOTE: spettatori circa 500, ammoniti Marotta, Mbaye, Jimenez e Pellizzari. Angoli 5-2 per il Vicenza