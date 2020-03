Il Vescovo affida Viterbo al cuore di Santa Rosa

In questo momento di grande difficoltà il Vescovo affida la città alla sua amata Patrona. Monsignor Fumagalli ha celebrato la messa ieri mattina nella chiesa di Santa Rosa, durante il rito, trasmesso via web, il cuore della Patrona, che abitualmamente esce solo in occasione della solenne processione del 2 settembre, è stato esposto alla destra dell'altare. Terminata la messa, il Vescovo si è spostato sul sagrato della chiesa e, alla presenza del sindaco Giovanni Arena, ha benedetto la città con l'urna contenente il cuore della Santa. Altro evento straordinario questa sera al santuario della Madonna della Quercia quando, al termine del Rosario delle 18, il Vescovo rinnoverà il Patto d'amore che solitamente viene celebrato a settembre per affidare tutta la diocesi alla Madonna della Quercia che ne è la Patrona. © RIPRODUZIONE RISERVATA