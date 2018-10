Il vento abbatte un albero sulla Teverina, chiusa via Baracca. Vigili del fuoco al lavoro

Albero abbattuto per il forte vento sulla Teverina, nei pressi del passaggio a livello. Questa mattina un grande platano è caduto nei pressi della clinica Villa Rosa, ostruendo il passaggio veicolare sulla stessa strada.

Sul posto sono ancora al lavoro i vigili del fuoco per la rimozione della grande pianta, il traffico è interrotto con pesanti ripercussioni su tutto il quadrante nord del capoluogo, con la polizia locale che sta indicando la viabilità alternativa da e per il centro per chi arriva dalla Teverina.

Il forte vento che soffia dalla notte ha causato altri problemi nel resto della città, con continui interventi dei vigili del fuoco. Le scuole oggi sono chiuse e le previsioni non parlano di miglioramenti nelle prossime ore.

