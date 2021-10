Sabato 23 Ottobre 2021, 06:05

Tuscania di scena a Lecce. È una lunga trasferta, quella che attende i ragazzi di coach Sandro Passaro, che domani alle 16 saranno di scena in Salento, per il terzo turno del campionato di serie A3 di volley. Il Maury’s ComCavi Tuscania torna in campo dopo il turno di riposo affrontato domenica scorsa e lo fa con all’attivo tre punti, frutto della convincente prova dell’esordio. A Montefiascone, due settimane fa, i ragazzi di Passaro hanno battuto senza troppi problemi Ottaviano confermando, così, di essere squadra di qualità che può ambire alle posizioni di vertice.



«Dopo un primo set equilibrato – ricorda coach Sandro Passaro - nel momento in cui abbiamo preso il largo, loro hanno mollato un po’, mentre noi abbiamo continuato a spingere andando a vincere la gara. Sono molto contento per quella prestazione, per come abbiamo giocato e per come ci siamo espressi in tutti i fondamentali. Naturalmente sappiamo che c’è da migliorare e in queste due settimane abbiamo lavorato in maniera specifica». Ma serve continuità, e proprio a Lecce lo staff tecnico targato Maury’s ComCavi cerca conferme contro una squadra di valore. I salentini all’esordio hanno perso in casa con Palmi, al termine di una gara decisamente tirata; mentre sette giorni fa si sono rifatti andando a sbancare per 3-0 il campo della neopromossa Massa Lubrense.

Occhio, quindi a un avversario che può mettere i bastoni tra le ruote a chiunque: un avversario guidato, oltretutto, da una vecchia conoscenza del volley tuscanese come Fabrizio Grezio, primo allenatore dei salentini. Per anni secondo a Tuscania, ha guidato, poi, il settore giovanile della Maury’s ComCavi, prima di essere promosso capo allenatore a Civita Castellana in serie B. E proprio l’ottima stagione con la squadra civitonica gli ha permesso di approdare in A3 in Salento.