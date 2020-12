Prosegue la risalita. Altra vittoria per il Maury's ComCavi Tuscania, che a Montefiascone ha superato la Smi Roma per 3-1, facendo un altro passo nella graduatoria del campionato di serie A3 di volley.

Si parte in perfetto equilibrio con Tuscania che commette troppi errori gratuiti, ma che resta nel set grazie a un Boswinkel in grande spolvero. A metà del parziale Roma prova l'allungo e costringe Tofoli a fermare il tempo sul 13-17. Tuscania prova a accorciare, ma altri due errori riportano Roma sul +4 (18/22). Tofoli chiama il secondo time-out, ma un primo tempo di Antonucci porta al primo set point i romani che con l'opposto Rossi trovano la palla dell'1-0 (19-25).

Al rientro in campo i locali appaiono più determinati e provano subito a scappare (8-4); dopo un time-out i romani trovano il pari a quota 10; il Tuscania non ci sta e si riporta vanti +5 (17-12), il coach ospite ricorre al suo secondo time-out, ma le cose non cambiano con Cioffi che sale in cattedra e regala ai suoi il pari (25-14). Il terzo set torna equilibrato: pronti via e la gara scivola via sul filo dell'equilibrio (7-7). Tuscania ci prova più volte a scappare, ma Roma rimane attaccata e così si arriva a giocarsi la gara in volata.

Sul 21-21 Boswinkel dà il nuovo vantaggio al Maury's ComCavi che poi con un imperioso muro di Marsili trova il set point: ci pensa ancora Boswinkel con un attacco potente a regalare il parziale ai suoi (25-23). Un vantaggio che galvanizza Tuscania che al rientro in campo parte forte: (10-5). Il tecnico ospite prova a scuotere i suoi ma Tuscania c'è e allunga ancora toccando prima il +6 (15-9) e poi il +9 (20-11).

Due muri consecutivi di Marsili portano il punteggio sul 23-13, poi un attacco fuori di Rossi regala al Tuscania il match point trasformato dal solito Boswinkel per il 25-14 finale.

Maury's ComCavi Tuscania: Stamegna, Marsili 5, Pace (L), Menichetti, De Paola 5, Gradi 12, Boswinkel 27, Catinelli Gueglielminetti, Skuodis, Cioffi 13, Ragoni, Ceccobello 3. All.: Tofoli.

Smi Roma: Morelli, Coggiola 3, De Fabritiis 8, Franchi De’ Cavalieri, Antonucci 10, De Vito, Rossi 19, Titta (L1), Consalvo, Tozzi, Milone (L2), Sideri 4, Iannaccone 1, Mandolini 9. All.: Budani.

Set: 19-25 (24'); 25-14 (27'); 25-23 (28'); 25-14 (21')

