Il turismo della Tuscia è pronto per una svolta: «Coordinare le proposte su un unico network»

Il 2019 anno sarà l'anno del boom turistico e dell'enogastronomia della Tuscia? Se lo augura Mauro Belli, direttore del Progetto sviluppo Etruria-Tuscia e Intenational C, nonché consigliere della Camera di commercio e membro del Comitato di certificazione Dop Tuscia.«Dai dati statistici sul turismo, resi noti a fine dicembre, la provincia di Viterbo è dopo Roma la più in crescita. Questo sia di buon auspicio per il nuovo anno per lavorare finalmente, tutti insieme in rete, a cominciare degli operatori turistici ed economici, Comuni e Pro loco, al Progetto sviluppo Etruria-Tuscia della International C e sue aziende e associazioni convenzionate», dice Belli.«Il lavoro svolto insieme al Comune di Bagnoregio e i risultati di Civita - continua - con il possibile traguardo di oltre un milione di visitatori, lo dimostrano con una crescita negli ultimi cinque anni di almeno il 400%, meglio della tanto pubblicizzata Matera. La programmazione, la comunicazione, le attività imprenditoriali, del Comune, degli enti locali e delle associazioni di categoria, messe in rete con l'apporto costante di professionisti di uno sportello-ufficio sviluppo-consumatori facente parte del Progetto di sviluppo Etruria-Tuscia, fanno la differenza per far aumentare il turismo e lo sviluppo di tutte le attività».La stessa cosa a Bomarzo, Soriano e Calcata che, insieme, raggiungono circa 500.000 visitatori. «A Bomarzo con la rete tra 55 imprese Polimartium, a Soriano con la rete di 56 imprese Conosci Soriano ed il progetto intercomunale dei Borghi, Cimintevere, a Calcata con le attività del progetto I magnifici borghi del Treia», spiega Belli. Per il 2019 il Progetto sviluppo Etruria-Tuscia prevede la costituzione di un network tra queste ed altre reti. «Il 2019 può essere l'anno della svolta per il turismo, l'importante è lavorare coordinati in rete con strutture e professionisti italiani ed esteri del settore che hanno già avuto buoni risultati. Abbandonare, soprattutto nei singoli Comuni, azioni sporadiche che non rientrano in un programma pluriennale di area con spirito imprenditoriale vero».