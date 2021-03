Il tenore nepesino Roberto Cresca protagonista a I soliti ignoti

Dai teatri di mezzo mondo alla trasmissione di Amadeus su RaiUno “I soliti ignoti”. Tra i protagonisti della serata di venerdì, infatti, c’era il tenore nepesino Roberto Cresca.

«Dato che siamo ai Soliti Ignoti, canto l’aria del Principe Ignoto, Calaf, dalla Turandot di Puccini Nessun Dorma», ha detto il cantante dopo esser stato “scoperto” dall’attrice protagonista della puntata: Corinne Clery. E come si usa fare tra gli ospiti invitati, dove ognuno dà un assaggio della sua arte, anche Cresca non si è sottratto all’invito ricevendo, alla fine della sua esibizione, i complimenti del conduttore e della concorrente di turno. “Complimenti! Bravissimo” ha esclamato Amadeus mentre Corinne Clery ha definito la sua una “voce da brivido”.

Roberto Cresca ha intrapreso giovanissimo lo studio del pianoforte e delle percussioni a cui è seguito lo studio del canto presso la scuola comunale di Musica di Nepi. Alla sua formazione partecipano diversi maestri come Angelo Degl’Innocenti, Elizabeth Norberg-Schulz e Giuseppe Sabbatini. Nel 2003 entra nel conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma. Nel 2004 debutta come tenore protagonista nell’opera Rita di G. Donizetti al teatro Vittorio Emmanuele di Benevento nel ruolo di Beppe diretto da Claudio Ciampa con la regia di Emanuele di Muro. Nel settembre 2006 canta in un recital al Palais de la Bourse di Parigi dove riceve larghi consensi di critica e pubblico. Nel 2007 viene selezionato per far parte della scuola di alto perfezionamento per cantanti lirici del Teatro Marrucino di Chieti dove studia con il soprano Aleksandra Lazic. Nel 2008 debutta in Tosca di Puccini nel ruolo di Mario Cavaradossi all’interno della Settimana della Cultura di Fondi.

Insomma una lunga carriera piena di soddisfazioni per il giovane tenore nepesino che con la sua voce è riuscito pure ad incantare il pubblico di RaiUno

