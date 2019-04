Il teatro romano di Ferento e l'area archeologica aperti durante i giorni del ponte di Pasqua

Ultimo aggiornamento: 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasqua a al teatro... romano. L'area archeologica dell'antica città di Ferento (a 7 km di Viterbo sulla strada Teverina) sarà accessibile nei giorni delle festività pasquali e oltre, da giovedì 18 aprile fino a domenica 28 aprile compresi i giorni di Pasqua, Pasquetta e Festa della liberazione (dalle 10,30 al tramonto).L'iniziativa è dell'associazione culturale Archeotuscia, in collaborazione con Soprintendenza archeologica - ministero per i Beni culturali. Grazie all'impegno dei volontari di Archeotuscia è possibile vedere da vicino i resti della città, la scorsa settimana quattro nuovi pannelli illustrativi sono stati apposti, con il supporto della Fondazione Carivit accanto ai luoghi più significativi nell'area archeologica.I pannelli permottono di conoscere nei dettagli l'origine e la storia dei singoli monumenti, con notizie in italiano e inglese sull'antico teatro romano, le terme, il decumano (che coincideva con l'antica strada Ferientensis) e le taberne, la domus (dimora romana composta da 21 stanze) e le cisterne. I resti dell'antica città di Ferento sono la testimonianza di una lunga storia che la vide fiorire per diversi secoli. Nel 1172, i viterbesi, dopo una serie di scontri, la espugnarono e distrussero.Oggi dei 30 ettari sui quali si estendeva l’antica città di Ferento, prima romana e poi medievale, è possibile visitare una parziale ma significativa area. Ferento ha dato i natali agli antenati dell’imperatore Marco Salvio Otone, marito delle più nota Poppea, uomo politico che ebbe il potere per pochi mesi nel 69 d.C., e a Flavia Domitilla maggiore, seconda moglie dell’imperatore Vespasiano, madre di Tito e Domiziano, anch'essi imperatori della famiglia Flavia.Diverse campagne di scavo eseguite all'inizio del XX secolo e negli anni successivi, hanno consentito di riportare alla luce reperti risalenti all'epoca romana tra cui il monumentale teatro, luogo di spettacoli estivi da oltre mezzo secolo.Info visite: 328 7750233 -- www.archeotuscia. com